Родителям есть чему поучиться у детей: Зеленский пообщался со сборной Украины по футболу

Президент позвонил по видеосвязи и поддержал украинцев перед четвертьфиналом с англичанами

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил по видеосвязи сборной Украины по футболу, у которой 3 июля в Риме ответственный матч четвертьфинала Евро-2020 с Англией.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас – один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот – сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей" , – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ОПУ

Президент выразил свою поддержку и заявил, что вместе с футболистами на поле будут 40 млн украинцев, они будут болеть за победу украинской сборной.

Фото: пресс-служба ОПУ

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На фото, которые обнародовала пресс-служба ОПУ, можно заметить не только тренера сборной Андрея Шевченко и футболистов, а и президента УАФ Андрея Павелко.

Фото: пресс-служба ОПУ

Матч сборных Украины и Англии пройдет в Риме на Олимпийском стадионе. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. А в Рим украинцы прибыли еще 30 июня. украинская команда остановилась в пятизвездочной гостинице Parco dei Principi, выбранной оргкомитетом Евро-2020 для участников чемпионата.

Спа-отель Parco dei Principi с панорамным видом на древний город расположен рядом со знаменитым парком "Вилла Боргезе". Также всего в 5 минутах ходьбы – картинная галерея Боргезе. В комплексе, который спроектировал архитектор Джио Понти, предлагают роскошные номера, бесплатный спа-центр и 2 бассейна. Улучшенный двухместный номер в таком отеле в летний период без шикарного балкона и завтрака стоит около 7800 гривен за ночь, с балконом – 8 700 с завтраком и балконом – 10 000.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский накануне четвертьфинала Евро-2020, в котором 3 июля сыграет сборная Украины призвал украинцев записывать видео футболистам, чтобы показать – завтра за них будет болеть вся Украина.

Напомним, что неприятный для украинцев инцидент произошел вчера на британском телевидении. Во время популярной передачи "Доброе утро, Британия" ведущая Кейт Гарравет неприлично высказалась о форме футбольной сборной Украины. Она сравнила украинскую футболку с грязным пятном.