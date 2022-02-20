Россия готовит предлог для нападения на Украину — заявление НАТО

Йенс Столтенберг высказался о российской угрозе / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
НАТО видит признаки того, что Россия может начать полномасштабное нападение на Украину — об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", — заявил Столтенберг в эфире немецкого телеканала ARD, сообщает Интерфакс-Украина.
Генсек НАТО отметил, что вопреки заявлениям России об отводе войск от границы с Украиной, туда, наоборот, прибывают новые войска.
По словам Столтенберга, Россия готовится создать предлог для нападения на Украину. Тем не менее Альянс по-прежнему привержен поиску путей политического решения, подчеркнул генеральный секретарь.
"Мы хотим заставить Россию изменить курс и сесть за стол переговоров с нами", — сказал он.
Угроза вторжения России
В последние недели западные официальные лица предупреждали, что Россия может подготовиться к вторжению в любое время, но Россия опровергла эти утверждения, заявив, что войска проводят военные учения в регионе.
По последним оценкам правительства США, вдоль границы с Украиной, как в России, так и в соседней Беларуси, в настоящее время размещено от 169 000 до 190 000 российских военнослужащих, но в эту цифру входят и боевики на оккупированной территории Украины.
Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.
На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на вторжение в Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провокации сейчас очень опасны. "Один обстрел, один артиллерийский огонь могут привести к войне", — предупредил он.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года.
Читайте также: