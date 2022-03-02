Россия готовит высадку десанта на Черноморском побережье. Ситуация на утро седьмого дня вторжения

Вражеский самолет уничтожен / Фото: Коллаж: Сегодня
Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 02.03.2022 по российскому вторжению:
- На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр (батальонно-тактическая группа) из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении КИЕВ с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.
- В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии.
- На Северском направлении до 17 БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеевка. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал.
- Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.
- На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.
- На Донецком направлении, не преуспевая, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.
- На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.
- В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.