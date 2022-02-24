Россия может начать вторжение в Украину в 4 утра — СМИ

Украине грозит нападение РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Западные СМИ начали распространять информацию о том, что Российская Федерация может начать полномасштабное вторжениев Украине 24 февраля в 4:00.
Об этом говорилось в эфире телеканала Ticker NEWS.
Что известно?
Россия уже в 4 утра может начать полномасштабное вторжение. Агрессор нарастил свои войска у украинских границ. В настоящее время известно, что сосредоточена серьезная военная техника и 200 тысяч боевиков.
Под Мариуполем стреляют
В Telegram-каналах начали писать, что под Мариуполем слышны сильные обстрелы. В комментариях к публикации люди пишут, что слышны взрывы.
Угроза вторжения РФ
- В Минобороны Украины допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Президент США Джо Байден предупредил Украину, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть в том числе и на Киев.
- Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч человек.
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 22 февраля "депутат" так называемого народного совета самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".