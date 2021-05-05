Россия может напасть на Украину из Крыма – глава Госпогранслужбы

На данный момент Россия выводит часть войск с полуострова, разведка следит за этим процессом, но угроза остается

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Несмотря на то что Россия выводит войска из оккупированного Крыма, там все равно остается внушительная военная группировка, которая гипотетически может начать вторжение на материковую Украину.

Об этом рассказал в интервью агентству "РБК-Украина" глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Он отметил, что украинская разведка следит за отводом Россией войск с полуострова, однако украинская сторона понимает, что вряд ли все они покинут Крым.

"На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма. Отвод начался. Но ведь до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники", – сказал Дейнеко.

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В то же время глава ГПСУ не исключает вариант вторжения РФ с Крыма на материк, поскольку нынешних сил для этого будет достаточно.

"Мы можем лишь констатировать факты о сосредоточении в том или ином месте определенных группировок ВС РФ. Мы можем также кое-что видеть и кое-что слышать, но знать стратегические замыслы военно-политического руководства РФ, к сожалению, мы не можем. Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Россия все-таки отвела часть войск – только те, которые были дополнительно переброшены в оккупированный Крым на учения. Но на остальных участках границы войска РФ остались. Мы разбирались, почему Россия полностью не отводит войска от границ.

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