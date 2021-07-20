Россия может официально вторгнуться на Донбасс: у Путина назвали условие

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак снова разразился угрозами в адрес Украины, заявив, что если украинская армия военным путем попытается освободить Донбасс, то Россия встанет на "защиту" населения.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте российского посольства.

Он заявил, что попытки разрешить конфликт на Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины.

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"В таком случае не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки "геноцида". К сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия… В случае если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество", – заявил Козак.

Отметим, что власти Украины не раз заявляли, что не намерены силой брать Донбасс, а лишь настроены на дипломатическое решение конфликта. Так что пропагандистские российские нарративы "о бойне от ВСУ", "геноциде", "Сребренице" и прочие – это то, чего ждет Кремль от Киева, чтобы оправдать свою агрессию.

Также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук тоже подтверждал, что Украина не будет силой выгонять оккупантов, но объяснил, как заставить РФ убраться с Донбасса.