Россия нанесла ракетный удар по судну Banglar Samriddhi в порту "Ольвия"

Захватчики попали ракетой в судно Banglar Samriddhi / Фото: Коллаж: Сегодня

Военно-морские силы России нанесли ракетный удар по судну Banglar Samriddhi (флаг Бангладеш), находящемуся в порту "Ольвия" на якорной стоянке № 363. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Сообщается, что одна ракета попала в надстройку, на судне начался пожар. Для спасения экипажа направлено 2 буксира. По предварительным данным, пострадавших нет.

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По информации ведомства, судно зашло в порт 23 февраля и находилось в ожидании погрузки, без возможности выхода из-за незаконных навигационных предупреждений (ПРИП) об ограничении судоходства от ВМС российской федерации.

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