Россия не подвергает сомнению территориальную целостность Украины – Кремль

Украине не стоит воспринимать экспертные обсуждения статьи президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в качестве территориальных претензий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс в четверг, 15 июля.

"Никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет", – подчеркнул спикер Путина.

Он также добавил, что экспертные мнения, в соответствии с которыми нужно вернуться к границам между РФ и Украиной на момент создания СССР, являются лишь мнением отдельных лиц, но не позицией российской власти.

"Эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят", – сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Украине не стоит воспринимать эти обсуждения как территориальные претензии со стороны России. "Никоим образом", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом Песков ни слова не сказал об аннексии Россией Крыма и участия в конфликте на Донбассе.

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Пресс-секретарь отметил, что в статье Путин говорил "в целом о минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах".

По его словам, статья действительно резонансная и привлекла внимание экспертов с разными точками зрения. Песков заявил, что даже представители партии "Единая Россия" могут высказывать разные мнения насчет содержания этой публикации.

Как сообщали новости "Сегодня", Кремль опубликовал статью авторства Путина, где тот вспомнил всю совместную историю России и Украины. Главный ее нарратив – "русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших". А закончил кремлевский автор тем, что Украина отдалилась от "братского народа" и попала под внешнее управление Запада. Как на это отреагировали в Украине.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский похвалил Владимира Путина за статью об Украине на украинском языке и даже готов обсудить с ним какие-то моменты из нее. Только напомнил хозяину Кремля: Украина и РФ – не братские народы.