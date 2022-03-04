Россия несет колоссальные потери на украинской территории: обнародованы данные

Россия постепенно теряет военных и технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 4 марта.

личного состава 9166 человек,

танков 251 ед,

боевых бронированных машин 939 ед,

артиллерийских систем 105 ед,

РСЗВ/РСЗО – 50 шт,

средства ПВО 18 ед,

самолетов 33 ед,

вертолетов 37 ед,

автомобильной техники 404 ед,

легкие скоростные катера 2 ед,

цистерн с ГСМ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня 3,

По информации ВСУ, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Также сообщалось, что войска российских оккупантов продолжают попытки продвинуться вглубь Украины, но терпят большие потери. Враг ввел на территорию нашей страны большую часть войск, подготовленных для наступления в Украину.

Трофеи военных и украинцев

Украинские военные имеют трофейный "Буратино"/"Солнцепек". Это тяжелая огнеметная система залпового огня, которую собирались применить против украинцев.

В населенном пункте Орлянское Запорожской области российские военные побросали технику, "отжали" у местных автомобили и уехали в направлении Донецка.

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Украинские военные уничтожили два российских самолета и захватили их военную технику.

В Черниговской области жители поселка Сеньковка заблокировали колонну российской военной техники.

В Сумской области в течение суток уничтожено сразу около 100 единиц техники российских оккупантов. Это произошло в Лебединском районе.

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9-й день войны в Украине