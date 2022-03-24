Россия отправляет в Украину не умеющих воевать солдат-срочников

У СБУ появились новые доказательства / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ получила очередные доказательства, что РФ отправила на войну в Украину срочников, которых "там нет".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Вот телефонный разговор русского захватчика, который Кремль бросил на захват Николаева. Его подразделение разбили украинские защитники.

"Все наши машины, нах*, осталось 2 машины, 2 танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Всё, просто ничего нету, нах*, 60% боевой готовности – минус", – рассказывает один оккупант другому.

Из разговора понятно, что эти срочники, которые боятся вылезать из окопов, не имеют военной подготовки, не хотят воевать и отдают себе отчет, что Николаев им не взять.

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Путинские воины советуют друг другу бежать любыми способами: "Все в отказную, в первую машину и сразу съеб*ся, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…".

Как пишут в пресс-службе СБУ, пока пули не догнали, у оккупантов еще есть два пути: сдаться в плен или убираться прочь из Украины.

РФ будет отправлять на войну уголовников и должников

По данным украинской разведки, Россия из-за нехватки резервов будет отправлять на войну против Украины должников по кредитам, алиментщиков, а также лиц, имеющих проблемы с законом.

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"Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей", – говорится в сообщении.

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