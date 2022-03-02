Россия планирует ввести военное положение – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия уже на этой неделе может перейти на военное положение. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ", – сообщил он.

Военное положение в Украине

24 февраля Верховная Рада ввела военное положение в Украине в связи с нападением России. За такое решение проголосовали 300 депутатов. Спикер ВР Руслан Стефанчук запретил депутатам выезжать из Киева: "Кто уехал – тот предатель". Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.

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Военное положение – особый режим функционирования страны, который вводится в случае угрозы нацбезопасности, военной агрессии. На период его действия органы государственной и местной власти, военные командования получают дополнительные полномочия для скорейшей стабилизации ситуации.

7-й день войны в Украине