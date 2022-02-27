Россия сорвала возможные переговоры с Украиной – ОПУ

Никифоров послал россиян, который ждут в Гомеле. Коллаж "Сегодня"

Украина рассматривала вариант переговоров с Россией в белорусском Гомеле, однако Москва "похоронила" эту возможность нелепым требованием, чтобы ВСУ сложили оружие. Поэтому украинской делегации там не будет несмотря на то, что ее ждут россияне. Об этом заявил в Facebook пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, на Банковой в курсе, что российская делегация прибыла в Гомель и ждет представителей Украины.

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"Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие. Для этого немедленно было предложено отправиться за "русским военным кораблем". Поэтому их сегодняшние заявления и решения демонстративно ехать в Гомель – лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину", – написал Никифоров.

Спикер Банковой заявил, что Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия агрессора.

"Также в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события (агрессию с территории Беларуси. – Ред.), такие гарантии стоят очень мало", – подчеркнул он.

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Переговоры РФ и Украины пока под вопросом

Накануне российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске, и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо о сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказываются.

Также Зеленский обратился к белорусам и заявил, что сейчас они не на нашей стороне. По его словам, сейчас многие украинские города выживают в таких условиях, которые последний раз были в Украине и в том числе в Беларуси во время Второй мировой войны.

Сегодня с территории Беларуси была запущена крылатая ракета в сторону Киева, но ее удалось перехватить Воздушным силам Украины.