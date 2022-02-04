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Россия тайно передала оружие и технику боевикам на Донбасс: что завезли в январе

Инна Собора
4 февраля, 18:14
Оккупанты запросили помощь у высших органов управления Вооруженных сил Российской Федерации

Боевики накапливают вооружение на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе боевики вместе с российским командованием продолжают накапливать оружие и технику. В январе наблюдалось активное движение по железной дороге с территории Российской Федерации.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

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Что подвезли боевикам

В январе оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ на Донбасс такое вооружение:

  • несколько единиц танков и бронированных машин,
  • самоходные артиллерийские установки,
  • беспилотные летательные аппараты российского производства,
  • другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов,
  • около 9 тысяч тонн горючего.

Просят прислать помощь из РФ

Кроме того, в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления ВС РФ заявки на комплектование соединений и частей 1 и 2 АК дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую территорию из-за границы в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и отправляет на восток своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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