Россия устроила украинским кораблям провокацию на Азове: что произошло

ФСБ продолжает агрессию против Военно-морских сил Украины на Азове – провоцировали эскорт коммерческих судов

Федеральная служба безопасности России устроила провокацию против кораблей Вооруженных сил Украины рядом с Керченским проливом в Азовском море.

Об этом сообщил руководитель института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Он утверждает, что в ночь с 14 на 15 апреля 2021 года как минимум пять катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ совершали маневры по трем малым бронированным артиллерийским катерам (МБАК) типа "Гюрза-М" Военно-морских сил Украины, которые сопровождали коммерческие суда.

При этом командовал провокациями корабль береговой охраны ФСБ №734.

Источники эксперта утверждают, что в ответ на угрозы украинские моряки предупредили корабли агрессора о готовности применить оружие. Но в итоге этого не случилось.

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Ни в ВМС Украины, ни в погранведомстве эту информацию пока не комментировали.

Напомним, в декабре генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную резолюцию против незаконной милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Больше о том, с какими угрозами от России на морях сталкивается Украина, читайте в материале "Сегодня".