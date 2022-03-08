Россия в войне с Украиной потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет – Зеленский

Зеленский записал видеообращение к украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о том, какая сейчас ситуация в Украине. Он отметил, что российские войска несут огромные потери и США и НАТО по-прежнему не закрывают небо, это, в свою очередь, могло бы становить войну в нашей стране.

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"Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине. Но у них еще достаточно машин для убийства. Еще достаточно ракет для террора. Еще достаточно пятисоткилограммовых бомб. Чтобы скидывать их на Чернигов и Киев. Одесса и Харьков. Полтава и Житомир. На десятки и десятки украинских городов. На миллионы и миллионы мирных людей", – сказал он.

Также президент отметил, что 13 дней Украина слышит обещания, что вот-вот будет помощь, что скоро скоро передадут самолеты.

"Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, в российском государстве. На русских военных. Вина – на оккупантах. Но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо", – отметил президент.

Зеленский сказал, что Украине сейчас жизненно необходимая противоракетная оборона, кроме этого, многие города и их жители на грани.

"Сотни и сотни тысяч людей в городах на грани между жизнью и смертью. Буквально. А не так, как звучит в комментариях политиков о предоставлении Украине жизненно необходимой боевой авиации. Жизненно необходимая противоракетная оборона. Жизненно нужно! Мы слышали много уверений и видели много уговоров. В частности, о создании гуманитарных коридоров. Чтобы спасти наших граждан в Мариуполе. Но они не сработали. Все не сработали. Пока что. И у меня нет больше времени ждать. Это кафиры хотят, чтобы наши люди умирали. Не мы. Мы отправили колонны с гуманитарной помощью в Мариуполь. Там все нужно! Мы отправили транспорт для спасения людей. Водители все понимают. Это герои. Храбрые люди!", – сказал президент.

Впервые со времен нацистов: в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок

В ходе войны Российской Федерации против Украины в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок. Российские оккупанты заблокировали город и сознательно изнуряют его.

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13-й день войны в Украине

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли. Генштаб ВСУ опубликовал общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03.

Темп продвижения войск врага существенно замедлился. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

На территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.

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В Киевской области свыше полутора десятков населенных пунктовоказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.

С момента российского вторжения 24 февраля из Украины уехали 1 735 068 граждан.

В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.