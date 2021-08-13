Россия завезла на Донбасс новые партии вооружения и технику

Пока на Донбассе боевики не прекращают обстрелы, Россия тем временем продолжает усиливать оккупационные войска: с начала августа в т.н. "ЛНР" и "ДНР" переброшено новые партии вооружения и боеприпасов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование наращивает боевые возможности соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" оперативной группировки российских оккупационных войск.

С начала августа с территории России ввезено около одной тысячи тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе боевые бронированные машины и 12,7-мм патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

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Для сокрытия поставки боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, так и обходные пути.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был оккупирован Россией Крым.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях разведка сообщила тревожные данные из "Л/ДНР" – боевики отрабатывают наступательные действия.

Также напомним, что 27 июля был ровно год перемирию на Донбассе. Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала перемирия, но даже в таких условиях потерь у ВСУ стало намного меньше. В ТКГ рассказывали, сколько погибло украинских военных за время перемирия.