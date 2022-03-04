Россияне постепенно снижают свои требования – Арестович

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Российские власти начинают давать заднюю в своих требованиях, которые выдвигали Украине в начале боевых действий и на первой встрече украинской и российской делегации. Об этом в эфире единого новостного марафона сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Россияне постепенно снижают свои требования. Вчера было включение главы МИД РФ Сергея Лаврова, и если мы его внимательно посмотрим, они прекратили говорить про "денацификацию" и даже о внеблоковом статусе не очень тема педалировалась. Речь шла только о размещении в Украине отдельных видов наступательного оружия. Это изменение говорит о том, что некоторые цели, которые они поставили перед собой, им военным путем не удается", – прокомментировал Арестович встречу украинской и российской сторон накануне.

Второй раунд переговоров с РФ

Россия и Украина договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.

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Стороны продолжат переговоры в третьем раунде в ближайшие сроки.