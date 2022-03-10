Россияне убили больше гражданских, чем погибли бойцы всех структур обороны — Резников

Резников заявил, что оккупанты не способны воевать с нашей армией, гвардией, теробороной/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты убили больше гражданских украинских граждан, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Понеся сокрушительные потери, российские оккупанты начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и берут в заложники мирных граждан, женщин и детей", — отметил Резников.

По его словам, по состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинских граждан, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны.

"Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А по всему миру. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает. Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, теробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных. Мы отомстим за каждого украинца. Каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления!", — подчеркнул министр обороны.

Резников отметил, что сейчас руководство государства работает над тем, чтобы сохранить жизнь украинцев. Приоритетом является организация гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам. Прежде всего, это Мариуполь, города в Сумской области, Харьковской, некоторые пригороды Киева.

Украинскую армию и дальше усиливают.

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"Я не буду комментировать поставки оружия. Могу сказать, что в Украину двигаются десятки тысяч шлемов и бронежилетов, медикаменты, другие важные вещи. Я на постоянном контакте с командованием Вооруженных cил. У нашей армии достаточно топлива. Но мы все равно формируем дополнительные резервы, укрепляемся по всем возможным направлениям. Размещаем дополнительные заказы у наших производителей", — сказал Резников.

Он отметил, что в Украину вернулось 200 тысяч наших граждан, чтобы защищать страну. Кроме того, готовы воевать иностранные граждане.

"Хочу обратиться ко всем военнообязанным украинцам. В государстве объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Командование Вооруженных сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране! Если вы переехали с семьями в другие регионы, сообщите местный центр комплектования и социальной поддержки. Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет никакого смысла. Наша армия останавливает более многочисленного врага, потому что она мотивирована, лучше обучена и вооружена. Мы не победим Россию количеством. Мы одолеем ее качеством. В боевые подразделения будут отправляться те, кто имеет соответствующие навыки, оружие и оснащение. Просто будьте на контакте с центром комплектования по месту фактического проживания. Это нужно не только для обороны, а в целом для страны и экономики. Чтобы мы понимали все возможности и могли планировать", — отметил министр.

Война в Украине

Украинские военные уже 15 дней отражают атаки российских оккупантов. Путинские войска не оставляют попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожила целый полк военных РФ недалеко от столицы. Тем временем угроза, связанная с захваченными АЭС, растет. МАГАТЭ потеряла связь не только с Чернобыльской, но и с Запорожской станцией.

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