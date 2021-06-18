Российская сеть магазинов Mere в Украине работать не будет – Данилов

По словам секретаря СНБО, открытие этой сети магазинов является спецоперацией российских спецслужб

Российская сеть магазинов Mere на территории Украины работать не будет.

Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, открытие магазинов, которые являются проектом владельцев сети дискаунтеров "Светофор", является спецоперацией российских спецслужб.

"Это спецоперация российских спецслужб, которые имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время производственного процесса для достижения своих политических целей", - рассказал Данилов.

Он подчеркнул, что за это также должны нести ответственность мэры и депутаты.

"Когда они говорят, что у них не хватает полномочий, то уважаемые друзья, было бы желание. Полномочия на сегодня наша Конституция, наши законы дают всем, начиная от местного самоуправления и заканчивая всеми другими институтами. Этими полномочиями нужно пользоваться и применять", – сказал Данилов.

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