Российские оккупанты несут огромные потери личного состава, техники – данные за сутки

Враг стирается об украинскую территорию / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.03 (включительно) ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тысяч человек,

танков ‒ 317,

ББМ – 1070,

артиллерийских систем –120,

РСЗО – 56,

средства ПВО – 28,

самолетов – 49,

вертолетов – 81,

автомобильной техники – 482,

корабли/катера – 3,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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