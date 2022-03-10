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Российские оккупанты обстреляли Сумскую область из авиации

Владимир Козырь
10 марта, 03:45
Враг открывает огонь по мирному населению

Оккупанты продолжают вести огонь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Авиация русских оккупантов бомбила окрестности Сум и деревню Битица. Удар был около 00:40.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Ахтырка. Каждый раз больно говорить о ней. Российская авиация снова бомбила жилые кварталы около половины первого ночи, 10 марта", — сообщил Живицкий.

Детали уточняются.

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