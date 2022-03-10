Российские оккупанты обстреляли Сумскую область из авиации

Оккупанты продолжают вести огонь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Авиация русских оккупантов бомбила окрестности Сум и деревню Битица. Удар был около 00:40.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Ахтырка. Каждый раз больно говорить о ней. Российская авиация снова бомбила жилые кварталы около половины первого ночи, 10 марта", — сообщил Живицкий.

Детали уточняются.

Ситуация в Украине за прошедшие сутки

Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.

Тем не менее военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально снесли бомбами с лица земли.

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в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину. Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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