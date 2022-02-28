Российские оккупанты оставили новый вид меток в Черниговской области: как их уничтожить (фото)

В Черниговской области оставляют новые метки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области, где проходят колонны вражеской техники, оккупанты оставляют светящийся от ультрафиолета мусор.

Об этом сообщают местные жители в Facebook .

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26 и 27 января в городе Бахмач было зафиксировано прохождение не менее 500 единиц техники оккупантов, в том числе танки, БМП, "Грады", САУ, бензовозы. Колонны двигаются с перерывами, небольшими группами. На местах, где они останавливаются в окрестностях города, оставляют мусор от сухпайков. Вечером местные жители заметили, что эти обертки из продовольствия светятся, если направить на них фонарик.

Сейчас жители близлежащих сел скоординировались, чтобы собрать их, ведь они могут также выступать как метки для оккупантов.

"Люди!!!! Надевайте перчатки и по Сиденка, где вчера жрали и не подавили тех... Надо собрать мусор! Светится от ультрафиолета! Оперативно! Не все еще убрано", – написала в Facebook Ирина Халимон.

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Обертки из продуктов оккупантов. Фото: Ирина Халимон/Facebook

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