Российские военные беспощадно обстреливают Чернигов, горит "Эпицентр" (фото, видео)

Оккупанты обстреливают Чернигов / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные беспощадно обстреливают Чернигов. Они ударили по меньшей мере по четырем улицам, гатят по гражданским домам. Горит "Эпицентр".
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По состоянию на 12:20 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел г. Чернигова, ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.
В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра".
Пожары в Чернигове Фото: ГСЧС
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