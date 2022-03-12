Будут бежать, как войско Наполеона: генерал Кривонос рассказал, когда будет перелом в войне с РФ

Сергей Кривонос (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что у русских был большой потенциал и то, что мы уже разгромили и уничтожили, это где-то одна третья.
Об этом он сказал в эфире единого пресс-марафона.
По словам генерала, оккупанты сейчас проводят скрытую мобилизацию и подтягивают силы. Войска РФ будут перегруппированы, после чего продолжат наступление.
"У нас есть неделя, возможно две, когда мы сможем уничтожать их логистику. Очень хотелось, чтобы наши дипломаты улучшили работу, необходима поддержка Запада. Есть у нас шансы, есть способность, есть холодная ненависть, а главное – объединение народа", – сказал Кривонос.
Он также отметил, что страшнее всего для врага городские бои, поэтому они будут дальше наносить поражение артиллерией. За этим они пытаются скрыть свой страх
"Последние два дня они снизили нагрузку бомбардировок, потому что у них большое количество отказов от пилотов, сейчас они подтянули курсантов, которых натаскивают и эти ребята даже не понимают, что делают. Вот эти самолеты, кружащиеся около Беларуси", – сказал генерал.
По словам Кривоноса, оккупанты боятся нашей ПВО, который эффективно трудятся.
"Их (русских – Ред.) ресурсы не безграничны, потому это война на истощение. Наши силы – это наше терпение и воля к победе", – отметил он.
Генерал подчеркнул, что никогда не нужно бояться врага.
"Если мы все правильно будем делать, обрезать коммуникацию, то это будет как бежавшее войско Наполеона. Вражескую силу должны делать бессильной, потому что танки зависят от крови войны – нефть. Поэтому те, кто сейчас на оккупированных территориях, забирают продукты, телефоны. Но у нас знание местности, погода на нашей стороне. Скоро будет потепление и танки начнут вязнуть", – сказал он.
Когда российские военные начнут сдаваться сотнями, тогда мы поймем, что это перелом войны, отметил генерал.
"Наше дело общаться с семьями российских военных", – сказал он.
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