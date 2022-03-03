Российские войска нанесли очередной авиаудар по жилым домам Чернигова (видео)

Чернигов попал под артобстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Об этом сообщает Суспільне.

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Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

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Сообщается, что поблизости нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

Ситуация в Чернигове

В Чернигове 28 февраля российские оккупанты обстреляли жилой сектор. Ракета попала в жилой дом в центре города, в результате начался пожар, пострадала женщина. В этот же день оккупанты обстреляли из "Градов" пригородные села Чернигова. В результате разрушены десятки домов, под завалами могут находиться люди. Больше всего пострадало село Киенка, в нескольких километрах от Чернигова, и соседнее село Павловка.

Окрестности Чернигова заминировали, чтобы остановить наступление войск РФ

Чернигов продолжает защищаться от российских захватчиков. Чтобы остановить наступление вражеских войск, территорию вокруг города заминировали. Местных жителей просят это учитывать.

Людей призывают не передвигаться по окрестностям Чернигова, ведь грунтовые дороги и лесополосы могут быть заминированы.