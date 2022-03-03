Российские войска снова пытаются захватить Запорожскую АЭС: в городе началась стрельба

Энергодар сопротивляется захватчикам / Фото: Коллаж: Сегодня
Войска РФ активизировали попытки захватить находящуюся в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает МВД Украины.
"Несмотря на то, что подходы и дорогу в Энергодар перекрыли представители территориальной обороны и местные жители, к городу приблизились 2 танка и 2 бронетранспортера, которые пытаются прорвать оборону. Началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия. А также оккупанты пытаются разбить инженерные заграждения на дороге, ведущей к станции", – говорится в сообщении.
Мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что местные жители оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел.
"По предварительной информации, на бул. Каштановый, ул. Молодежной при обстреле пострадали несколько домов. Есть ли раненые, сейчас уточняется", — написал он.
Оборона Энергодара
Ранее сообщалось, что в городе энергетиков из-за обстрелов отсутствует водоснабжение и в некоторых микрорайонах нет света.
Также стало известно, что российские войска применили оружие против местных жителей.
2 марта днем российские оккупанты решили идти напролом на Энергодар, применяя оружие против мирных граждан.
Еще сутки назад жители Энергодара Запорожской области активно пытались сдерживать войска агрессора на подходе к городу с помощью живого щита. Прежде всего украинцы защищают от захватчиков Запорожскую АЭС.
Ситуация в Украине 3 марта
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- Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.
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- Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеских обстрелов погибли 8 человек.
- Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
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