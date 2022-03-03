Российские войска снова пытаются захватить Запорожскую АЭС: в городе началась стрельба

Энергодар сопротивляется захватчикам / Фото: Коллаж: Сегодня

Войска РФ активизировали попытки захватить находящуюся в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает МВД Украины.

"Несмотря на то, что подходы и дорогу в Энергодар перекрыли представители территориальной обороны и местные жители, к городу приблизились 2 танка и 2 бронетранспортера, которые пытаются прорвать оборону. Началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия. А также оккупанты пытаются разбить инженерные заграждения на дороге, ведущей к станции", – говорится в сообщении.

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Мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что местные жители оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел.

"По предварительной информации, на бул. Каштановый, ул. Молодежной при обстреле пострадали несколько домов. Есть ли раненые, сейчас уточняется", — написал он.

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Оборона Энергодара

Ранее сообщалось, что в городе энергетиков из-за обстрелов отсутствует водоснабжение и в некоторых микрорайонах нет света.

Также стало известно, что российские войска применили оружие против местных жителей.

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2 марта днем российские оккупанты решили идти напролом на Энергодар, применяя оружие против мирных граждан.

Еще сутки назад жители Энергодара Запорожской области активно пытались сдерживать войска агрессора на подходе к городу с помощью живого щита. Прежде всего украинцы защищают от захватчиков Запорожскую АЭС.

Ситуация в Украине 3 марта