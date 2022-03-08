Российские войска "стираются" об украинскую землю – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные 13-е сутки пытаются захватить украинские города, но их личный состав просто стирается об нашу территорию, а силы ВСУ только пополняются.
Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Они отчаянно штурмуют Харьков 12-е сутки подряд, не вышли даже на окружную дорогу харьковскую. Мыши плакали и кололись…. Или что в Николаеве происходит который день уже? Они пытаются все время высадить десант, мы сегодня в очередной раз уничтожили очередную высадку. Суммы они пытались подрезать и окружить, но в результате мы взяли 50 пленных. Одна из наших воздушно-десантных групп разнесла их колонну на Луганском направлении. Т.е такими темпами они просто сотрутся об украинскую землю. А как все начиналось? Сейчас практически 100% личного состава уже зашли сюда, взять новых они не могут. Они таят, а ВСУ только набирают сил, потому, что у нас мобилизация, пополнения, добровольцы", – сказал он.
Обстановка в Харькове
- Ракеты и бомбы Российской Федерации, которая вероломно напала на Украину 24 февраля, не щадят ни людей, ни животных. Во время очередного российского авианалета снаряд попал в приют для животных. В результате пять собак погибли под обломками, еще несколько были ранены.
- Орки международного преступника Владимира Путина продолжают ровнять с землей город Харьков. И ничего святого для них не осталось – ни дети, ни старики, ни животные.
- 6 марта они совершили артиллерийский обстрел городского супермаркета. В результате преступления против человечности погибли четыре харьковчанина и еще 15 получили ранения.
- В этот же день российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" территорию Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт". В нем находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Такие действия могли привести к масштабной экологической катастрофе.
- Вечером 6 марта в результате массированных обстрелов Харькова произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города.
- 7 марта стало известно из показаний пленных российских солдат, что российский генерал, по приказу которого бомбят Харьков, родился на территории Украины. Более того, он родом из города Чугуев, что вблизи Харькова.