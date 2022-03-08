Российские войска "стираются" об украинскую землю – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные 13-е сутки пытаются захватить украинские города, но их личный состав просто стирается об нашу территорию, а силы ВСУ только пополняются.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Реклама

"Они отчаянно штурмуют Харьков 12-е сутки подряд, не вышли даже на окружную дорогу харьковскую. Мыши плакали и кололись…. Или что в Николаеве происходит который день уже? Они пытаются все время высадить десант, мы сегодня в очередной раз уничтожили очередную высадку. Суммы они пытались подрезать и окружить, но в результате мы взяли 50 пленных. Одна из наших воздушно-десантных групп разнесла их колонну на Луганском направлении. Т.е такими темпами они просто сотрутся об украинскую землю. А как все начиналось? Сейчас практически 100% личного состава уже зашли сюда, взять новых они не могут. Они таят, а ВСУ только набирают сил, потому, что у нас мобилизация, пополнения, добровольцы", – сказал он.

Обстановка в Харькове