Российский спецназ захватил воинскую часть в Гостомеле

В Гостомеле захватили воинскую часть. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Гостомеле под Киевом российский спецназ захватил воинскую часть 3017 года. Захватчики одевают форму Нацгврадии, одно что их отличает – говорят на русском языке.

Об этом сообщила народный депутат София Федина в Facebook.

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По ее словам, поступает информация, что сегодня с самого утра в разных местах Киевской, Житомирской, Черкасской областей высаживаются из вертолетов группы российских диверсантов, которые переодеваются в форму Вооруженных Сил Украины и продвигаются в сторону Киева.

"Не исключено, что часть переодетых врагов уже проникла в столицу, и что такой сценарий может повторяться и на других направлениях. Очевидно, именно таким образом реализуется вчерашний призыв пуйла (Путина, – ред.) к украинским военным "брать власть в свои руки"", – подчеркнула нардеп.

Как отличить российских военных

Чтобы отделить переодетых россиян от наших очень важно помнить, что украинские защитники общаются только на государственном языке.

"Все бойцы Вооруженных Сил, теробороны, правоохранительные органы должны сейчас ОБЩАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УКРАИНСКИМ ЯЗЫКОМ! Не важно, насколько она будет верна и грамотна. Достаточно, что таким образом будет гораздо легче обнаружить врагов. Особенно в Киеве и вокруг Киева", – написала нардеп.

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