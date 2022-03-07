"Россию надо остановить": в Украину начали прибывать британские добровольцы

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В Украину начали прибывать первые добровольцы из Великобритании, желающие воевать против России.

Соответствующее видео опубликовало в своем Telegram-канале "Радіо Свобода".

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"Мы здесь для того, чтобы остановить российское вторжение. Надеюсь, мы выиграем. Большинство из нас – бывшие военные. Мы очень хорошо подготовлены", – рассказал британский доброволец Джекс, который с товарищами прибыл в Киев поездом.

По его словам, добровольцы приехали в Украину, поскольку "здесь происходят военные преступления, а этого не должно быть".

"Гражданские объекты бомбят, мирных жителей убивают, женщин насилуют – этого не должно быть и нужно остановить", – подчеркнул Джекс.

За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее рассказал, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением РФ.

"Обрабатываются запросы от таких граждан. Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их готовность воевать на стороне добра", — сказал он.

По словам Кулебы, такое желание изъявили около 20 тысяч иностранных граждан. В частности, 3 тысячи американских добровольцев готовы воевать за Украину в составе интернационального батальона.

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Сайт fightforua.org для иностранцев, желающих воевать за Украину против России, за первые сутки работы посетили почти 13 миллионов пользователей.