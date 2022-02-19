РосСМИ распространяют фейки об обстреле украинскими военными Ростовской области

Россия продолжает распространять фейки/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские СМИ начали распространять очередной фейк, якобы снаряды украинских "Градов" попали на территорию Ростовской области. Однако украинская сторона эту информацию опровергла.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

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Как сообщали СМИ пропагандистов, взрыв якобы произошел 19 февраля в 4:00 утра в 300 метрах от одного из домовладений станицы Митякинской Ростовской области.

Однако в Украине эту информацию опровергли, поскольку артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии более 21 км от линии соприкосновения, что превышает максимальную дальность стрельбы "Градов" и 122-мм пушки, которые есть на вооружении в ВС Украины.

Не первый раз врут

Как писали российские СМИ ранее, в 2014 году в ту же станицу Митякинского Тарасовского района Ростовской области украинские снаряды попали также точно в 300 метрах от одного из домовладений.

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Угроза нападения России

В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине . Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО. Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.

до 169-190 тысяч личного состава. Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев.

о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев. На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на нападение на Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

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