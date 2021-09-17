Ryanair может стать главным инвестором Украины, но есть условие

Ryanair увеличит свое присутствие на авиарынке Украины. Коллаж: "Сегодня"
Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair планирует "агрессивное расширение" на украинском авиарынке. Это станет возможным если Украина присоединится к соглашению об "Открытом небе" с Европейским Союзом, заявил исполнительный директор группы Майкл О’Лири.
Об этом сообщает Reuters.
"Единственный рынок, на который я хотел бы указать, – это Украина. Я думаю, мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к European Open Skies", – сказал О'Лири.
О'Лири отметил, что украинские власти должны присоединится к Open Skies до конца 2021-го. Он также добавил, что Ryanair в настоящее время работает в пяти украинских аэропортах – Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Херсоне, в то время, когда в стране есть до 12 аэропортов, соответствующие стандартам авиакомпании.
"Я думаю, что это, безусловно, будет модель, к которой мы будем агрессивно двигаться", – добавил О’Лири.
Глава Ryanair может получить бонусных 100 миллионов фунтов стерлингов
Ранее мы сообщали, что исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири может получить зарплату в размере 100 миллионов евро, несмотря на то, что Ryanair понесла огромные убытки во время пандемии.
Оказывается, что если в период с 2021 по 2024 год стоимость акций компании достигнет 21 евро, то исполнительный директор авиакомпании имеет право на бонус в размере 10 млн акций.
А акции Ryanair почти удвоились с момента пандемии в марте 2020 года и сейчас колеблются около исторического максимума. И это несмотря на то, что в прошлом году, во время локдауна, авиакомпания понесла убытки в размере 1,1 миллиарда евро.
Ранее мы писали:
Остались без воды и еды: в Борисполе из-за самолета Ryanair застряла группа детей.
Напомним, что лоукостер Ryanair прекратит полеты из лондонского аэропорта.
Также напомним, что в Беларуси исчез диспетчер, который вел переговоры с пилотами Ryanair с Протасевичем на борту.