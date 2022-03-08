С начала войны России против Украины уже погибли более 40 детей

Россияне убивают украинских детей. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения Российской Федерации, по состоянию на 8 марта, в Украине погиб 41 ребенок. Еще 76 детей получили ранения.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

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Преступления врага в Харькове

Правоохранители Днепропетровской области эвакуировали из Харькова еще 300 человек. Среди спасенных – мать с тремя детьми, которые ночью попали под обстрел русской артиллерии. По результатам обстрела от ударной волны пострадал один из ее малышей. Также во время разговора с полицейскими женщина сообщила, что на их глазах погиб соседский ребенок.

Российским врагом за эти дни в Харькове атаковано около 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 заведений высшего образования, детские интернаты.

Кроме того, в городе Дергачи Харьковской области при обстреле российской армии были нанесены удары по Дергачевскому лицею № 3 и жилым кварталам города. Минимум трое погибших и 15 раненых, в том числе 4-летний ребенок.

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Другие коварные атаки

Сегодня утром стало известно еще о четырех раненых гражданских в Донецкой области, в том числе пострадал 14-летний парень. До сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе. Эти города остаются заблокированными русскими оккупационными войсками.

Еще раз оккупантом обстреляно мирное население города Николаева. В этот раз оккупанты накрыли артиллерией жилой микрорайон Балабановка в южной части города: повреждено 60 домов. Большинство бомб были кассетными, запрещенными Женевской конвенцией 1949 для использования во всем мире.

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