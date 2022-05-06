С простреленными ногами спасала раненых. Подвиг 15-летней девочки из Попасной (видео)

Подросток из Попасной вывезла сама раненых людей на машине. Фото: коллаж "Сегодня"

Раненая 15-летняя девочка самостоятельно вывезла на автомобиле из Попасной четырех взрослых. Машина попала под обстрел российских оккупантов. Кроме того, дорога была заминирована.

Соответствующее видео опубликовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

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Как рассказала 15-летняя девочка, она и еще четверо взрослых самостоятельно эвакуировались из Попасной, но машину расстреляли россияне.

Двое мужчин, в том числе водитель, были тяжело ранены обломками снаряда. Девочке пришлось сесть за руль. Дорога в Бахмут была заминирована – взрывные ловушки оккупанты расположили в шахматном порядке.

Подросток управляла машиной около 30 км. Девочка ехала с простреленными ногами, потому что россияне ударили по автомобилю еще раз.

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"Срочно нужна была помощь, чтобы не потерять много крови... Мины на дороге лежали в шахматном порядке. Но я как-то проехала там машиной, а дальше там труп женщины лежал и столб, но я все равно проехала. Машина глохла, потому что аккумулятор пробила пуля. Мне это нелегко далось, было очень больно. Но я бы не бросила людей дальше под обстрелами", – рассказала 15-летняя девочка.

Оккупанты штурмуют Рубежное и Попасную, обстреляли автомобиль с волонтерами

Российские войска штурмуют Рубежное и Попасную. 16 массированных артиллерийских атак выдержали города и села Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

Под Попасной 29 апреля около полудня россиянами был обстрелян автомобиль с волонтерами. Оккупанты открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами, который двигался в направлении Попасной. В транспортном средстве находились два местных жителя и житель Винницы. К счастью, обошлось без жертв.

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