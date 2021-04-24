С солнечной батареей и прозрачным корпусом: в Украине разрабатывают электромобиль Ева

Ученые говорят, что авто способно проехать до 100 км и развивать скорость до 80 км/ч

В Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля представили макет электромобиля на имя Ева.

Об этом говорится на сайте ВНУ им. В. Даля.

"На рынке электромобильного транспорта происходит новый скачок. Поэтому построение современного, экономичного и безопасного отечественного электромобиля – это вопрос стратегического развития как автомобильного производства, так и страны в целом", – говорится в сообщении.

Фото: ВНУ им. В. Даля Реклама

Автомобиль оснащен электродвигателем и электробатареей (конструкцией предусмотрена установка до двух батарей). У него рамная конструкция, а кузов автомобиля изготовлен из стеклопластика.

Ученые говорят, что авто способно проехать до 100 км и развивать скорость до 80 км/ч.

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