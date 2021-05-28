С вещами на выход – кого выселят после большой ревизии в Конча-Заспе (видео)

Попасть на территорию комплексов без пропуска невозможно. Это закрытый клуб. Повсюду государственная охрана, которая ведет круглосуточное наблюдение

Высокопоставленные жильцы элитной Конча-Заспы пакуют чемоданы. Аудит, проведенный по поручению президента, показал, кто живет здесь незаконно, да еще и не платит за аренду и коммуналку.

Журналисты "Сегодня" выяснили, кого выселят после большой ревизии.

Попасть на территорию комплексов без пропуска невозможно. Это закрытый клуб для избранных. Повсюду государственная охрана, которая ведет круглосуточное наблюдение и патрулирование.

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Но, похоже, "сладкая жизнь" для чиновников закончилась. Госуправление делами взялось за ревизию – кто и на каких основаниях здесь живет.

К примеру, один из элитных домов арендует член Конституционного суда Александр Литвинов. Он снимал жилье два года и платил за него 47 тыс. грн в месяц.

"Он самовольно начал строительство, самовольно без каких-либо согласований начал перепланировку, поэтому мы разорвали с ним договор", – рассказал Александр Гурин, директор дома отдыха "Конча-Заспа".

На территории комплекса находится 71 дом и четыре пансионата на 145 номеров. В Пуще-Водице – чуть скромнее: 30 коттеджей и один пансионат для 35 жителей. Это своего рода города – там есть и магазины, и рестораны, даже прачечные и бильярдные. И за такой комфорт многие даже не платили или перечисляли деньги за квартплату с опозданием.

Среди последних, по словам директора Конча-Заспы, экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий. Судья задолжал почти 80 тыс. грн.

Пришлось собирать чемоданы и бывшему руководителю военной разведки Василию Бурбо. Он арендовал дом на 450 квадратов – с баней, бассейном и спортивной площадкой. Аренда такого дома стоила 200 тыс. грн в месяц.

"Если мы говорим о выселении экс-руководителя службы внешней разведки, то он нанес ущерб государству. Потому что когда он вывозил личные вещи, он вывез частично и государственное имущество", – отметил Гурин.

После начала аудита некоторые из жителей решили продемонстрировать – их выселять не за что. Например, это сделал бывший вице-премьер Геннадий Зубко. Даже выложил в Сеть доказательства того, что все исправно платит.

"Есть одинаковые правила для всех. Будь то чиновник, кум, сват или брат. Сейчас правила меняются, все действительно будут равны перед законом и не будет в стране больше "нахлебников", – подчеркнул политолог Игорь Петренко.

С вещами на выход из Конча-Заспы отправили уже семерых жителей. Но ревизия госдач должна закончиться сегодня. Тогда же и выяснится, сколько государство недополучило денег от VIP-жильцов.

Напомним, ранее президент Зеленский рассказал, когда съедет с госдачи в Конча-Заспе.