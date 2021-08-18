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Самолет Минобороны вылетел в Афганистан – украинцев могут эвакуировать

Ольга Кравченко
18 августа, 12:07
Эвакуировать наших граждан могут двумя самолетами – пока неизвестно, каким они вернутся на родину

Более 150 украинцев хотят эвакуироватьсяиз Афганистана. Министерство иностранных дел Украины вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для их безопасной эвакуации.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", – говорит Николенко.

По его словам, есть три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты: безопасный коридор для доступа в аэропорт, безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка, а также получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

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