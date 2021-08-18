Самолет Минобороны вылетел в Афганистан – украинцев могут эвакуировать

Более 150 украинцев хотят эвакуироватьсяиз Афганистана. Министерство иностранных дел Украины вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для их безопасной эвакуации.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии агентству Интерфакс-Украина.



"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", – говорит Николенко.



По его словам, есть три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты: безопасный коридор для доступа в аэропорт, безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка, а также получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

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Талибы захватили большую часть Северного, Западного и Южного Афганистана в ходе наступления еще до того, как США вывели свои последние войска , из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане.

, из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане. На протяжении всей недели правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции. И в воскресенье вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан".

все новые и новые провинции. И в воскресенье перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

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