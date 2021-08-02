Самолеты, корабли и артиллерийский "бой": что будет на военном параде в Киеве и Одессе

В военном параде задействуют более 5 тысяч личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники

Военный парад в Украине будет грандиозным. Коллаж "Сегодня"

Пока солдаты и курсанты только готовятся к параду на День Независимости, представитель Центрального управления безопасности военной службы ВСУ Руслан Сергиенко на форуме "Украина 30" рассказал подробно о программе военных мероприятий в Киеве и Одессе.

Об этом пишет УНИАН.

По его словам, в военном параде задействуют более 5 тысяч личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Парад в Киеве

Основная часть мероприятий пройдет на Крещатике – прохождение торжественным маршем пешей колонны, пролет воздушной колонны и проезд механизированной колонны (впервые с участием иностранной техники). А на Днепре предусмотрено торжественное прохождение катеров и пролет авиации. Будет воздушный показ самолетов и вертолетов.

"Парад войск начинается впервые с пронесением государственного флага Украины представителями сил безопасности и обороны Украины совместно с представителями стран-партнеров, что засвидетельствует содружество и безусловную поддержку независимости Украины. Прохождение пешей колонны впервые предусматривает одновременно участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений Украины и около 15 стран-партнеров… Пролет воздушной колонны впервые одновременно предусматривает участие Воздушных сил, Сухопутных войск, Военно-морских сил, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, государственного предприятия "Антонов" и стран-партнеров. Завершается парад войск пролетом боевых самолетов, пуском сигнальных ракет и дымами цвета государственного флага Украины", – рассказал Сергиенко.

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Также планируется артиллерийский салют с Труханова острова.

Парад в Одессе

Одновременно с проведением парада запланировано торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники в Одессе. В прохождении кораблей примут участие патрульные катера, яхты порта "Одесса" и судна стран-партнеров.

Планируется пролет самолетов, огневое поражение береговых целей, артиллерийский "бой" с катерами "противника" и высадка десанта.



Как сообщали новости "Сегодня", военный парад далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.