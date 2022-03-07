Самолеты РФ уже боятся пересекать границу Украины: в Минобороны назвали потери врага

Анна Маляр назвала потери среди вражеских самолетов. / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские самолеты стали бояться пересекать украинскую границу. С начала войны враг потерял уже почти 50 самолетов и еще больше вертолетов.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.
Она отметила, что враг больше не считает украинцев слабыми и теперь боится посмотреть вверх.
"Российские самолеты уже опасаются пересекать нашу границу. Потери врага за 11 дней – 46 самолетов и 68 вертолетов. А еще добавьте к ним уничтоженных пилотов – их годами учат и пополнить срочно их не удастся", – написала заместитель главы украинского Минобороны.
Сбит очередной вражеский самолет
Под Харьковом 7 марта сбили российский самолет и поймали пилота. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшийся в Воронеже.
Он один из главных участников и свидетелей преступлений со стороны российского агрессора против мирного украинского населения. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в небе над Харьковом почти постоянно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически бомбят жилые кварталы города.
ВСУ за ночь уничтожили более 30 вертолетов оккупантов под Херсоном
Военные отметили, что этой ночью жестко "накрыли" аэродром Чернобаевка, рядом с Херсоном.
"Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника" , – говорится в сообщении.
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- Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины.
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