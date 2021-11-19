Самый заразный. В восьми областях выявили новый подтип штамма "Дельта"

Какова ситуация с коронавирусом в украинских больницах. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине зафиксировали новый подтип штамма коронавируса "Дельта" – AY.4.2, который еще называют "Дельта Плюс". Он распространяется на 10-15% быстрее своих "сородичей".
Об этом рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров во время брифинга.
Где заметили новый вариант "Дельты"?
- Одесская ;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Ровенская;
- Ивано-Франковская;
- Волынская;
- Закарпатская;
- Херсонская область.
Что известно о "Дельте Плюс"?
По словам Гончарова, этот подтип может быть наиболее заразным среди всех вариаций коронавируса. По данным ученых, вариации "Дельты" больше влияют не на тяжесть перенесения болезни, а на ускорение передачи коронавируса.
Британские ученые проводят исследования, которые помогут понять, насколько опасным может быть новый штамм, вызывающий COVID. В то же время эксперты успокаивают, уверяя, что новой мутации вряд ли удастся обойти современные вакцины.