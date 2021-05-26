Санкции против артистов РФ и новый профессиональный праздник в Украине – главные новости СЕГОДНЯ

Новые поставки вакцины от коронавируса Pfizer, смягчение карантина и новые санкции против российских артистов – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости среды, 26 мая.
Украина получила новую партию вакцины Pfizer
В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer / Фото: Сегодня
Сегодня самолетом в аэропорт "Киев" имени И.Сикорского доставили еще 117 тыс. доз вакцины производства компании Pfizer-BioNTech. Это первая партия препарата, закупленная за бюджетные средства через международное агентство Crown Agents.
Препарат используют для вакцинации следующих групп:
- работники сферы образования;
- лица из первого и второго этапа, в частности медики;
- военнослужащие Вооруженных сил Украины, сотрудники структур государственной безопасности;
- представители иностранных дипломатических учреждений в Украине.
НКРЭКУ запретила импорт электричества из России и Беларуси до 1 октября 2021 года
НКРЭКУ приняла решение аннулировать результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь).
Как отметил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, такое решение принято по инициативе министра энергетики.
"Белавиа" отменила все рейсы в Украину
Фото: "Белавиа"
Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину (в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова) с 26 мая по 25 августа 2021 года.
Как сообщили в авиакомпании, пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.
Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.
Кабмин подготовил санкции против российских артистов
Украина расширит "черній список" российских артистов. Фото: коллаж "Сегодня"
Кабинет министров решил ввести санкции за незаконное посещение оккупированного Крыма против 11 российских артистов.
В черный список попали:
- Алексей Чадов;
- Александр Петров;
- Владимир Вдовиченков;
- Жанна Эппле;
- Ольга Кабо;
- Дмитрий Орлов;
- Евгений Пронин;
- Евгений Стычкин;
- Павел Трубинер;
- Ярослав Сумишевский;
- Анастасия Сланевская ("Слава").
Карантин в Украине планируют смягчить
/ Фото: Getty Images
Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в Украине могут снять ограничения по времени для заведений общепита и пустить иностранцев.
"Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран", – отметил он.
В Украине появится новый профессиональный праздник
Кабинет министров одобрил введение Дня администратора центра предоставления административных услуг. Его будут отмечать ежегодно 6 сентября. Так, праздник вводят для того, чтобы отметить важную роль администраторов ЦНАП в обеспечении функционирования сервисного государства.
Паспорта вакцинации в Украине появятся уже в начале июля
Паспорт вакцинации будет в электронном и в бумажном виде. Фото: cdn.digitalhealth.net
Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Европейский Союз находится фактически на финальной стадии согласования таких паспортов.
"Запуск наших цифровых сертификатов (вакцинации. – Ред.) запланирован на начало июля. Мы успеваем, и эти сертификаты будут действовать в Европе", – отметил Шмыгаль.
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