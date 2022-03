Save Ukraine — #StopWar: 27 марта состоится международный благотворительный концерт-телемарафон

В воскресенье, 27 марта, в 17:30 по центрально-европейскому времени из Варшавы (18:30 по Киеву) на базе польского телеканала TVP начнется международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины Save Ukraine – #StopWar. Ключевые месседжи проекта — #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine. В рамках двухчасового эфира, который будут ретранслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, а также стриминговые платформы и соцсети — музыканты, художники, общественные активисты, лидеры мнений, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты будут выступать за поддержку Украины. В то же время, до, во время и после трансляции будет проходить сбор средств для решения гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ на территорию Украины.

В Украине телемарафон будут показывать все телеканалы и платформы, транслирующие марафон "Единые новости", среди которых вещатели: 1+1, Украина, ICTV, СТБ, 2+2, Интер, Рада, Суспільне, дополнительно — каналы ТЕТ, Новый, М1, Украина 24, НТН и К1, а также платформы Киевстар ТВ, 1+1 video, YouTV, MEGOGO, Oll.tv, Sweet.tv, Volia.

Для зрителей со всего мира трансляция будет доступна на YouTube-канале 1+1 и на международных версиях телеканалов, в частности, 1+1 International, Украина 24, ICTV Ukraine, Интер+.

Ведущие мероприятия – украинцы Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

Среди приглашенных гостей, которые будут предварительно обращаться к многомиллионной аудитории, всемирно известные группы Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, артисты Craig David, победители "Евровидения" Salvador Sobral и Netta и другие. Также к телемарафону присоединятся украинские исполнители, среди которых: Даха Браха, Руслана, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona и другие.

Кроме того, по случаю мероприятия во многих городах мира будут организованы фан-зоны для просмотра телемарафона.

"Все медиасообщество Украины сосредоточено над несколькими сверхважными задачами — донести всему цивилизованному миру, что Украина сейчас является для него щитом от РФ, что нам необходима своевременная поддержка и закрытие неба. И что надвигается гуманитарный кризис, и Украине очень нужна помощь. Поэтому мы громко говорим об этом, будем это делать дальше. С помощью журналистской работы, с помощью музыки, с помощью объединения сотен тысяч людей по всему миру", — комментирует Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media и совладелец фестиваля Atlas.

Телемарафон Save Ukraine – #StopWar реализуется 1+1 media, командой фестиваля Atlas и при поддержке национального мобильного оператора Киевстар, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, а также Министерства социальной политики. Идейными вдохновителями проекта являются фестиваль Atlas и Киевстар.

Украина делает все для того, чтобы остановить войну и прекратить кровопролитие. Чтобы освободить города из блокад, чтобы начать восстанавливать нашу страну. Организуя этот марафон, мы хотим еще раз подчеркнуть, что в Украине не происходит "военная спецоперация". В Украине идет жестокая безосновательная война, которую варварским способом начала россия. Цивилизованный мир должен быть проактивен в вопросе защиты, поддержки и помощи Украине. Мало просто наблюдать за войной россиян против украинцев из-за границы. Ведь наша страна защищает от путина всю Европу. Нам нужна бесполетная зона над Украиной – закрытое небо, а также оружие. Это спасет жизнь многих невинных. Поэтому месседж #CloseTheSky и NoFlyZoneUA должен услышать мир", — прокомментировал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

"Война разрушает наши города, но она никогда не разрушит нашу свободу и стремление жить в свободной стране. Национальное сопротивление объединило украинцев и весь демократический мир в общих целях – выгнать всех оккупантов с нашей земли и защитить невинных людей. Военные, волонтеры, врачи, обычные люди, которые принимают у себя дома переселенцев или выходят с украинскими флагами на марши во временно оккупированных городах, наши технические специалисты, работающие даже под обстрелами, чтобы восстановить связь – все мы герои. Но чтобы окончательно победить, нам необходима еще более решительная поддержка западных партнеров и всего цивилизованного мира. И Киевстар будет призывать к этому всеми возможными способами – через поддержку таких концертов для сбора средств, работу с медиа и нашими партнерами по всему миру", — комментирует Татьяна Лукинюк, директор по развитию продуктов на массовом рынке Киевстар.

Графическим символом телемарафона, вокруг которого строится вся визуальная коммуникация, стал подсолнечник, созданный украинским художником Даниэлем Скрипником. Организаторы рассказывают, что такая коллаборация позволит достучаться до еще большей аудитории, поскольку работами Даниэля увлекаются во многих странах мира.

"Сейчас цветок подсолнечника символизирует всю Украину. Я вкладывал персональные символы и эмоции в него. Подсолнечник является наблюдателем, который видит разные события вокруг. Он сенсор, испытывающий эмоции. Он визуализирует каждого, кто сталкивался с посторонними взглядами. Подсолнечник вырос в разных аспектах, но именно сейчас, в самый страшный и эмоциональный момент, подсолнечник раскрылся. Глядя на Украину, чувствуя каждого украинца, он просит быть подмеченным всем миром. Он просит света", – рассказывает художник Даниэль Скрипник.

Организаторы отмечают, что финансовый сбор осуществляется на официальные счета в НБУ Министерства социальной политики Украины, а средства будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место жительства, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека и т.д.

Подробная информация о мероприятии находится на сайте: https://saveukraine.1plus1.ua/.

