Савик Шустер заразился коронавирусом – в каком он состоянии

Савик Шустер заразился коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист и ведущий Савик Шустер заболел COVID-19. Он не смог прилететь в Украину и находится в Италии.

Об этом он рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Программа началась нетрадиционно – ведущий находится не в студии, но все равно ведет передачу по видеосвязи.

"Сегодня программа очень необычная. Я не в студии, я в Италии. Так случилось, что перед отлетом в Киев я сдал тест, и он оказался положительным", – сообщил Шустер.

Он уточнил, что сдает по 2-3 теста в неделю, потому что я часто летает.

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В каком состоянии Савик Шустер?

Сейчас журналист в изоляции в Южной Тоскане.

"Чувствую я себя очень хорошо. Мой паспортный возраст – 69 лет. Никаких симптомов пока не происходит", – сказал он.

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).

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