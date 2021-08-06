"Тебя хоронить завтра будут. Подумай о семье": как члены "Нацкорпуса" выбивали деньги

Задержанных в четверг обвиняют по нескольким статьям УК Украины / Фото СБУ / Коллаж "Сегодня"

Служба Безопасности Украины выложила в свободный доступ доказательства преступной деятельности незаконной группировки, участники которой вчера были задержаны в Харьковской области . Согласно собранным доказательствам, задержаные систематически занимались рэкетом.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

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Согласно сообщению, задержаные обложили "данью" местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой.

Угрозы личной расправы передавались по телефону

Также задержанные занимались устранением конкурентов других предпринимателей.

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Задокументировано, что в группировку входили правоохранители, местный криминалитет, а также лица, имевшие опыт ведения боевых действий.

Напомним, что сейчас 8 участникам группировки, среди которых есть представители движения "Национальный корпус", объявлено о подозрениях.

Сегодня в Киеве им выбирают меру пресечения . Правоохранители пытаются установить все обстоятельства их преступной деятельности и выявить других, причастных к рэкету.

В декабре прошлого года в Харькове "Нацкорпус" ворвался на сессию райсовета . Тогда они выступили против назначения главы райсовета.