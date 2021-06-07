СБУ пристыдила ФСБ России за фейк об "украинском агенте"

В спецслужбе призвали СМИ скептически относиться к любой информации такого типа из России

Служба безопасности опровергла заявление ФСБ России о якобы разоблачении "агента СБУ" и его выдворении с российской территории.

Об этом заявил РБК-Украины спикер украинской спецслужбы Артем Дехтяренко.

Он призвал СМИ скептически относиться к любой информации такого типа от российской спецслужбы.

"Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков и проведения информационных спецопераций", – сказал Дехтяренко.

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При этом в СБУ подчеркнули, что не работают на территории России, а лишь ловят российских агентов в Украине.

"И одна из наших задач – выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся", – добавил он.

Напомним, сегодня стало известно, что экс-чиновника Администрации президента арестовали по подозрению в госизмене. Мужчина сейчас под домашним арестом, а дело уже передано в суд – подозреваемому "светит" 15 лет тюрьмы.