СБУ задержала скандального ветерана АТО Маймана, который дрался с Кивой

Михаил Майман задержан. Фото: коллаж "Сегодня"

СБУ задержала на блокпосту блогера и ветерана АТО Михаила Маймана. Это связано с нападением на военных в Днепропетровской области и угоном автомобилей. Вместе с ним задержали еще двоих мужчин.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр областной".

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Что известно?

31 мая на заправке "ОККО" в Днепропетровской области несколько человек в штатском представились сотрудниками СБУ, после чего напали на украинских военных. Они отобрали у них автоматы и угнали два автомобиля – черную Toyota Sequoia с изображением архангела Михаила по бокам и зеленый Volkswagen.

После этого злоумышленники уехали на угнанных машинах на Донбасс.

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Кто такой Майман?

Михаил Майман родился 11 февраля 1985 года в Киеве. До 2014 года он был бизнесменом в ресторанной и автомобильной сферах, с началом войны на востоке Украины продал бизнес и стал добровольцем.

В 2013-2014 годах участвовал в Революции Достоинства, до 2016-го во время службы на Донбассе числился в составе батальона "Братство" Дмитрия Корчинского, участвовал в освобождении Мариуполя от российских оккупантов и боях за Иловайск, где получил два ранения. Затем стал заместителем командира батальона "Святая Мария" в Мариуполе и Бахмуте.

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В 2015 году Майман баллотировался в депутаты Васильковского районного совета, а в 2019 – в Верховную Раду Украины как самовыдвиженец в 223 округе Киевской области.

В 2022 году после вторжения России в Украины участвовал в боях за Киев. Его назначили командиром добровольческого формирования №14 территориального общества города Киева "Архангелы Михаила", который в составе 95-й бригады ВСУ освободил населенные пункты Макаровщины на Киевщине в направлении Житомирской трассы.

Конфликт Кивы и Маймана

22 января 2020 года в одном из ресторанов Киева случилась драка с участием Маймана и Кивы. Нардеп сидел за столиком, но потом встал и подошел к мужчине. После непродолжительного разговора Кива боднул оппонента головой, на что тот в ответ ударил политика кулаком в лицо.

Кива рассказал в комментарии "Сегодня", что якобы Майман зашел в заведение и в присутствии детей начал оскорблять его. Более того, нардеп утверждал, что Майман якобы на протяжении полугода ему всячески угрожал, оскорблял Киву и его детей.

В свою очередь ветеран АТО уверяет, что он не провоцировал нардепа на драку, а спокойно выходил из заведения, но Кива неожиданно остановил его и начал разборки.

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