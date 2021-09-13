СБУшника будут судить за похищение человека, угрозу убийства и вымогательство 1,6 млн гривен

В раскрытии преступления принимали участие подразделения СБУ / Коллаж "Сегодня"

В ближайшее время начнется суд над группой лиц, включая сотрудника центрального аппарата СБУ, которые в феврале 2020 года похитили предпринимателя и вымогали у него 40 тысяч евро и 1,6 млн гривен. Соответствующий обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

С гранатой в руках

Следователи установили, что три человека, действуя по предварительному сговору и представляясь сотрудниками СБУ, хотя таковым был лишь один участник группировки, в феврале 2020 года похитили предпринимателя и силой удерживали его в автомобиле. Они требовали перечислить 40 тысяч евро и 1,6 млн гривен, угрожая убийством ему и близким родственникам, а также фабрикацией дела по обвинению в финансировании терроризма и незаконном хранении боеприпасов.

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"Для создания у потерпевшего впечатления реальности этих угроз, обвиняемые, находясь в транспортном средстве, принудительно вложили в руки потерпевшего боевую гранату "Ф-1", которую угрожали использовать в качестве доказательства в сфальсифицированном уголовном производстве", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Оперативный сотрудник СБУ ранее был отстранен от занимаемой должности. В период с марта по июль 2021 года он находился в СИЗО, а потом был отпущен под залог.

Преступления

К сожалению, преступные элементы проникают в спецслужбы.