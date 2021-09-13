СБУшника будут судить за похищение человека, угрозу убийства и вымогательство 1,6 млн гривен

В раскрытии преступления принимали участие подразделения СБУ / Коллаж "Сегодня"
В ближайшее время начнется суд над группой лиц, включая сотрудника центрального аппарата СБУ, которые в феврале 2020 года похитили предпринимателя и вымогали у него 40 тысяч евро и 1,6 млн гривен. Соответствующий обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
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С гранатой в руках
Следователи установили, что три человека, действуя по предварительному сговору и представляясь сотрудниками СБУ, хотя таковым был лишь один участник группировки, в феврале 2020 года похитили предпринимателя и силой удерживали его в автомобиле. Они требовали перечислить 40 тысяч евро и 1,6 млн гривен, угрожая убийством ему и близким родственникам, а также фабрикацией дела по обвинению в финансировании терроризма и незаконном хранении боеприпасов.
"Для создания у потерпевшего впечатления реальности этих угроз, обвиняемые, находясь в транспортном средстве, принудительно вложили в руки потерпевшего боевую гранату "Ф-1", которую угрожали использовать в качестве доказательства в сфальсифицированном уголовном производстве", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.
Оперативный сотрудник СБУ ранее был отстранен от занимаемой должности. В период с марта по июль 2021 года он находился в СИЗО, а потом был отпущен под залог.
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Преступления
К сожалению, преступные элементы проникают в спецслужбы.
- В 2020 году в Харькове сотрудник Службы безопасности Украины открыл стрельбу в ночном клубе. Он сделал несколько выстрелов из травматического пистолета и ранил 30-летнего мужчину.
- В 2019 году в Запорожье задержали двух сотрудников СБУ, которые брали взятки с иностранцев.
- В 2019 году экс-сотрудник СБУ и его сын похитили своего родственника, у которого вымогали деньги.