Считает патриотов животными. Во Львове студент "похвастался" любовью к СССР (видео)

Во Львове студент заявил, что считает себя русофилом, а украинских патриотов - животными. / Фото: Коллаж: Сегодня
Во Львове обнаружили студента, который считает себя русофилом и антинационалистом. У него дома висят флаги Советского союза и он решил, что выглядит "круто", оскорбляя украинских патриотов.
Об этом написали в Telegram-канале "Катарсис".
В одной из соцсетей парень регулярно публикует провокативные ролики. Там он, в частности, показал флаг Эстонской ССР и опубликовал видео с марша ко Дню защитника, назвав патриотов "животными".
"Новый сезон передачи "В мире животных "подъехал", – подписал он ролик.
Не просто жить
Студент в своих роликах жалуется, что ему не просто жить во Львове, поскольку он "ультралевый, русофил, а также считает войну на востоке Украины бессмысленной. Также подросток опубликовал провокационный ролик на пропагандистскую песню "Вставай Донбасс".
Правда, ролики ему пришлось удалить. Также его страница в инстаграм, на которую публиковали ссылку в соцсетях, уже недоступна. Парень учится в "Львовской политехнике" по специальности архитектура.
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