Сдача Мариуполя не обсуждается: гендиректор "Метинвест" рассказал о ситуации в городе

Компания "Метинвест" высказала позицию о возможности сдачи Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопрос сдачи Мариуполя российским захватчикам даже не допускается и этот город всегда был, есть и останется украинским.

Об этом заявил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков, передает "РБК-Украина".

Реклама

"Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь – это украинский город. Так же считает и Ринат Ахметов", – сказал он.

По словам Рыженкова, уже три недели Мариуполь обстреливается российскими войсками со всех сторон и из самого разного вооружения – наземных установок, авиации и даже кораблей.

Рыженков рассказывает, что связь с жителями города практически отсутствует, и на момент окружения в Мариуполе находилось более 400 тыс. человек. Сейчас большинство прячутся в подвалах и бомбоубежищах уже три недели.

Реклама

"Запасов еды и товаров первой необходимости, которые мы сделали в бомбохранилищах, не хватило на такой длительный срок. Сейчас в городе гуманитарная катастрофа", – поделился Рыженков.

Гендиректор также заявил, что под обстрел попал один из металлургических заводов компании в городе, но после победы в этой войне он обязательно будет отстроен заново.

"Даже после обстрелов мы верим, что сможем восстановить работу завода – это позиция украинских жителей, Рината Ахметова и украинской власти", – подчеркнул он.

Реклама

Эвакуация из Мариуполя

22 марта продолжается эвакуация жителей Мариуполя, сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук

Во вторник будут работать следующие маршруты:

Бердянск – Запорожье (место сбора – спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27).

Мангушская громада – Запорожье (место сбора – с. Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена").

Никольское – Запорожье (место сбора – школа №2, ул. Парковая, 23).

"Сегодня" также писали, что из Мариуполя насильно вывезли тысячи людей в Россию, и рассказывали, кто отдал приказ бомбить городской роддом.