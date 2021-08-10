"Сегодня" исследовали воду из крана и супермаркета: неожиданный результат

Недавно Киевводоканал призвал пить воду из крана, так как она якобы лучше бутилированной и той, что продается на разлив. Однако в это мало кто поверил. Корреспондент новостей "Сегодня" Татьяна Гаврилюк взяла три образца воды – из-под крана, очищенную на разлив и купленную в бутылке и отнесла на экспертизу – результат шокировал.

Что говорят на водоканале

Водоканал показал новостям "Сегодня", как очищают воду. Оказывается, уже год, как на Днепровской станции от так называемой "хлорки" отказались – обеззараживают диоксидом. Уверяют, что так безопаснее, вкуснее и без едкого запаха.

"Диоксид беспощадно уничтожает не только бактерии, но и вирусы, не оставляет побочных продуктов. Он дает нам возможность обеспечить европейские нормы по безопасности воды", – утверждает главный инженер департамента водопроводного хозяйства Киевводоканала Владимир Костюк.

Однако Днепровская станция подает воду лишь трети столицы, а остальные до сих до сих пор убивают бактерии "хлоркой".

Последнюю стадию очистки вода проходит в блоке быстрых фильтров. Нынешнему 40 лет – и с тех пор технология неизменна: воду пропускают через кварцевый песок и уже отсюда она попадает в наши краны.

"И когда вода профильтруется и пройдет данный слой кварцевого песка, тогда вода уже питьевая", – рассказывают на станции.

Желтая вода – норма?

Желтая вода из кранов для украинцев – не редкость. Коммунальщики же говорят, что о проблеме знают, но все в норме.

"Действительно, определенный период показатель по цветности питьевой воды, которую мы давали в сеть, достигал 29, 27 градусов. При норме 20 градусов. Вместе с тем в нашем регламенте, утвержденном Минздравом, допускается повышение цветности воды до 35 градусов. То есть нарушения по нашему регламенту нет", – говорит Костюк.

Результаты исследования

Первый образец мы приобрели в бутылке в супермаркете – одного из самых известных производителей, второй набрали из крана, а третий купили на разлив.

Образцы питьевой воды "Сегодня" проверяли на содержание таких показателей, как сухой остаток и содержание натрия.

Лучшей неожиданно оказалась таки водопроводная – та, что из крана.

А вода, которая в бутылках и на разлив, – действительно очищенная, но слишком. Из нее вымыли не только плохие, но и питательные вещества.

Напомним, ранее новости "Сегодня" провели рейды по пляжам в Черновцах, Сумах, Кропивницком и Черкассах – и результаты исследований воды шокировали.

Мы также писали, что Объединенные Арабские Эмираты запланировали запуск первого в мире проекта по производству питьевой воды из разреженного воздуха. Пилотный проект стартует уже в августе 2021 года.