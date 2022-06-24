Сегодня наш день радости – Яценюк вспомнил, как Украина шла к кандидатству в ЕС

Арсений Яценюк назвал историческим предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КБФ Арсений Яценюк назвал историческим решение Европейского Совета открыть двери Европейского Союза для Украины и предоставить нам статус кандидата. Украина неизбежно станет членом ЕС и с такой же неизбежностью – членом НАТО, уверен он.

Кандидатство Украины на членство в ЕС – это не финал, а продолжение тяжелой работы, которую должна делать власть, каждый чиновник и каждый политик, чтобы быть достойными сегодняшнего подвига наших людей, – подчеркнул Арсений Яценюк в Facebook.

Реклама

"Вспоминаю сегодня ноябрь 2013 года, когда начался Евромайдан… Вспоминаю февраль 2014 года, когда люди победили московский режим Януковича… Вспоминаю 21 марта 2014 года, когда мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, несмотря на все сомнения и страхи наших и европейских бюрократов… Вспоминаю переломное решение о безвизе, принятое в мае 2017 года после большой работы по выполнению всех необходимых условий…" – написал он.

Экс-премьер также вспомнил, как проходила подготовка – "тысячи совещаний, поручений, дискуссий", а также "активистов, дипломатов, чиновников, политиков, экспертов – всех, кто верил и продвигал нашу общую идею и мечту".

Он подчеркнул, что сегодня – день радости и в то же время – большой горечи из-за того, какую страшную цену платит Украина за желание быть свободным, самостоятельным европейским государством. И это наша победа, отметил Яценюк.

Он поблагодарил украинский народ, "поскольку сегодняшнее решение саммита ЕС – это его большая заслуга".

Реклама

Также экс-премьер поблагодарил наших воинов, "поскольку это они завоевали это решение".